Составьте тематику классных часов на учебный год для учащихся 2 класса.
Разное
Составьте тематику классных часов на учебный год для учащихся 2 класса.
Ответ(ы):
Гость:
1.Природа и её охрана 2.Почему важно следить за здоровьем. 3.Наши успехи!
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