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Составьте три сложных и три простых предложения. (Тема любая)
Составьте три сложных и три простых предложения. (Тема любая)
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Круто,но у нас нет геометрии в 6 классе
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