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Составьте уравнение касательной к графику функции y=4/x в точке с абсциссой x0=2
Составьте уравнение касательной к графику функции y=4/x в точке с абсциссой x0=2
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