Составьте уравнение реакции и подберите коэффициенты методом электронно-ионного баланса. Используя полуреакции. Сульфид железа(2) + азотная кислота (конц) = нитрат железа(3) + серная кислота + ...
Составьте уравнение реакции и подберите коэффициенты методом электронно-ионного баланса. Используя полуреакции. Сульфид железа(2) + азотная кислота (конц) = нитрат железа(3) + серная кислота + ...
Ответ(ы):
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FeS + HNO3 = Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O FeS + 4H2O - 9e = Fe(3+) + SO4(2-) + 8H(+) | 1 NO3(-) + 2H(+) +e = NO2 + H2O | 9 ______________________________________| Суммарное уравнение: FeS + 4H2O + 9NO3(-) + 18Н(+) = Fe(3+) + SO4(2-) + 8H(+) + 9NO2 + +9H2O Cокращённое ионное уравнение: FeS + 12H(+) + 9NO3(-) = Fe(3+) + SO4(2-) + 9NO2 + 5H2O Молекулярное уравнение: FeS + 12HNO3 = Fe(NO3)3 + H2SO4 + 9NO2 + 5H2O