Составьте вопросительное предложение из слов: 1) you 2) mom 3) a 4) yet 5) your 6) bicycle 7) has 8) bought

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Составьте вопросительное предложение из слов: 1) you 2) mom 3) a 4) yet 5) your 6) bicycle 7) has 8) bought
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Гость:
Has your mom bought you a bicycle yet?
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