Составьте вопросы про инфузорию туфельку, используя слова: кто? что? зачем? где? чем? когда? как?

1)кто такая инфузория туфелька 2)что представляет собой 3)зачем она нужна 4)где её найти 5)чем питается 6)когда её открыли 7)как появилось такое название Ответы: 1) вид инфузории рода Paramecium ,входит в группу организмов под названием простейшие , одноклеточнный организм 2)микроскопическое животное,которое получило право быть причисленным к животным 3)служит одним из индикаторов(красителей) в активном иле, звено в цепи питания 4)встречается в пресных водах, лужах(везде в пресной воде) 5)бактериями и микроводорослями 6)впервые её увидели в воде , но кто это обнаружил и в каком году не известно 7)из за её вида под микроскопом