Составьте возможные формулы изомеров для вещества: CH2-CH-CH2-CH2-CH3
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Составьте возможные формулы изомеров для вещества: CH2-CH-CH2-CH2-CH3
Ответ(ы):
Гость:
Изомеры-одинаковая формула,но разное строение и свойства,гомологи-разные формулы,но строение и свойства одинаковые Изомеры: 1) СН2=СН-СН-СН3 3-метилбутен | СН3 2) СН3 | СН3-С=СН-СН3 3-метилбутен Гомологи: 1)СН2=С-СН3 2-метилпропен | СН3 2)СН2=С-СН2-СН2-СН2-СН3 2-метилгексен | СН3
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