Составьте выражение и найдите их значение.К 328 прибавить частное 414 и 46. Из числа 901 вычесть произведение 16 и 15. Из произведения 30 и 9 выче сть сумму 68 и 217. Сумму 627 и 373 разделить на частное 250 и 50,