Составьте выражение и найдите их значение.К 328 прибавить частное 414 и 46. Из числа 901 вычесть произведение 16 и 15. Из произведения 30 и 9 выче сть сумму 68 и 217. Сумму 627 и 373 разделить на частное 250 и ...
Составьте выражение и найдите их значение.К 328 прибавить частное 414 и 46. Из числа 901 вычесть произведение 16 и 15. Из произведения 30 и 9 выче сть сумму 68 и 217. Сумму 627 и 373 разделить на частное 250 и 50,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
328+414:46=337 901-16*15=661 30*9-68+217=419 (627+373):(250:50)=200