Составьте выражение по тексту задачи За бублик маша заплатила 8р а за молоко 32р Сколько рублей сдачи она получила с х рублей

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Составьте выражение по тексту задачи За бублик маша заплатила 8р а за молоко 32р Сколько рублей сдачи она получила с х рублей

Автор: Гость