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Составьте задачу по выражению 12-2*4
Составьте задачу по выражению 12-2*4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У Лены были лимоны, яблоки и груши. Яблок было 2, груш в 4 раза больше чем яблок. Сколько было лимонов если всего было 12 фруктов.
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