Сосуд в форме куба заполнен водой. Определите давление воды на дно, если масса вод?? 64 г. P.S. В ответе должно получиться 400 Па

Физика

Сосуд в форме куба заполнен водой. Определите давление воды на дно, если масса вод?? 64 г. P.S. В ответе должно получиться 400 Па

Автор: Гость