Сосуд в форме куба заполнен водой. Определите давление воды на дно, если масса вод?? 64 г. P.S. В ответе должно получиться 400 Па
Физика
Сосуд в форме куба заполнен водой. Определите давление воды на дно, если масса вод?? 64 г. P.S. В ответе должно получиться 400 Па
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64г=64см^3 тогда сторона куба равна 4 см=0.04м p=g*ро*h=10*1000*0.04=400Па
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