Соцветия некоторых растений принимают за цветки .Почему? Как как называется соцветие ромашки, подсолнечника ,одуванчика?
Биология
Соцветия некоторых растений принимают за цветки .Почему? Как как называется соцветие ромашки, подсолнечника ,одуванчика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что цветы в этих соцветиях очень и очень маленькие, которые издалека выглядят как обычный цветок. Это соцветие называется корзинка.
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