Совет принявший решение о переходе украины в российское подданство в 1654 году было принято по инициативе гетмана
История
Совет принявший решение о переходе украины в российское подданство в 1654 году было принято по инициативе гетмана
Ответ(ы):
Гость:
C) Б. Хмельницкого ....)))
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