Современники называли Александра III царем миротворцем. Справедливо ли это?Обоснуйте свою точку зрения.

Прозвище данное Александру 3 Миротворец обосновывает и царя и его политику. Так как в его правление, которое длилось 13 лет не было ни войн, ни кровавых восстаний, даже не было военных столкновений.Я думаю это прозвище он заслужил, за то что 13 долгих лет решал конфликты и прочее с помощью дипломатии, а не с помощью оружия и человеческих жизней.