Современное понимание социального неравенства выражается в ?

Я считаю, что современное социальное неравенство может быть разным между богатыми и бедными, взрослыми и детьми, знаменитыми и не очень. Например то,что человек не может сделать из-за запрета закона многие богачи делают с помощью денег-взяток. Или например, если какой-то человек придёт за услугой в неудобный момент, то ему отказывают в этой услуге, а если например какой нибудь богатый человек придёт, то к нему сразу подлизываются. Не зря говорят богатым всё можно.У них же есть связи деньги этим они и гордятся, что очень зря сегодня есть деньги, а завтра нету. И за дтп детей им ничего не будет деньги всё уладят, а дтп бедного человека ему грозит срок да ещё какой!!!