Современный мир стал чрезвычайно прагматичным, люди и правительства стремятся вкладывать деньги в то, что приносит ощутимый результат, реальную пользу. В этой связи довольно часто можно слышать, что профессия философа умирающая...

Обществознание

Современный мир стал чрезвычайно прагматичным, люди и правительства стремятся вкладывать деньги в то, что приносит ощутимый результат, реальную пользу. В этой связи довольно часто можно слышать, что профессия философа умирающая и современному обществу она не нужна. 1) Согласны ли вы с этой точкой зрения? а) Сформулируйте несколько тезисов в защиту своей позиции, б) Выскажите несколько тезисов, которые могут выдвинуть в защиту своей позиции ваши оппоненты. 2) Сделайте вывод о роли философского знания в современном обществе.

Автор: Гость