Современный мир стал чрезвычайно прагматичным, люди и правительства стремятся вкладывать деньги в то, что приносит ощутимый результат, реальную пользу. В этой связи довольно часто можно слышать, что профессия философа умирающая...
Обществознание
Современный мир стал чрезвычайно прагматичным, люди и правительства стремятся вкладывать деньги в то, что приносит ощутимый результат, реальную пользу. В этой связи довольно часто можно слышать, что профессия философа умирающая и современному обществу она не нужна. 1) Согласны ли вы с этой точкой зрения? а) Сформулируйте несколько тезисов в защиту своей позиции, б) Выскажите несколько тезисов, которые могут выдвинуть в защиту своей позиции ваши оппоненты. 2) Сделайте вывод о роли философского знания в современном обществе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я согласна с этой позицией. Ибо философы это лишние и очень печальные люди в наше время
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