Создай конспекты на две темы 1 тема Трудные времена на Русской земле , 2 тема Русь р??справляет крылья ,даю 50 балов ,не большие конспекты только быстрей

Окружающий мир
Создай конспекты на две темы 1 тема Трудные времена на Русской земле , 2 тема Русь р??справляет крылья ,даю 50 балов ,не большие конспекты только быстрей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я я я я я я. Я я я я. Я я я нененненененене зазазазаюююююю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
От чего зависит электрический резонанс
Ответить
Литература
Распорядок дня ученика 2 смены. Дополнительные занаятие с 9:30 до 12:10. Уроки в школе с 13:30 до 19:45. Нужно время и дело.
Ответить
Математика
(32+29)+x=100. (75+19)-c=67 срочно помогите решить уточнения
Ответить
Русский язык
Составить предложения из слов воробышек, душистая, черёмуха, созрела, бегут, чирикает, звонкие, маленький, ручьи.
Ответить
Русский язык
Чем вы будете заниматься весной? Что вы знаете о весенних заботах садоводов? пожалуйста------------------
Ответить