Создай конспекты на две темы 1 тема Трудные времена на Русской земле , 2 тема Русь р??справляет крылья ,даю 50 балов ,не большие конспекты только быстрей
Окружающий мир
Создай конспекты на две темы 1 тема Трудные времена на Русской земле , 2 тема Русь р??справляет крылья ,даю 50 балов ,не большие конспекты только быстрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я я я я я я. Я я я я. Я я я нененненененене зазазазаюююююю
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