Создайте свой текст о былинах и былинных героях.Начните так Былинны славят русских богатырей ,подчеркивая их удивительную силу,мужество,доброту,благородство.Былинные герои-воины,защитники Отечества,им присуще чувство долга.

Литература

Создайте свой текст о былинах и былинных героях.Начните так Былинны славят русских богатырей ,подчеркивая их удивительную силу,мужество,доброту,благородство.Былинные герои-воины,защитники Отечества,им присуще чувство долга.

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