Создайте свой текст о былинах и былинных героях.Начните так Былинны славят русских богатырей ,подчеркивая их удивительную силу,мужество,доброту,благородство.Былинные герои-воины,защитники Отечества,им присуще чувство долга.
Литература
Создайте свой текст о былинах и былинных героях.Начните так Былинны славят русских богатырей ,подчеркивая их удивительную силу,мужество,доброту,благородство.Былинные герои-воины,защитники Отечества,им присуще чувство долга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда надо это былину сдать?
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