Создать программу: В заданном одномерном массиве переставить местами значения элементов, стоящих на четных местах со значениями элементов, стоящими на нечетных местах (т.е. 1 и 2, 3 и 4 и т.д.) 20 баллов
Информатика
Создать программу: В заданном одномерном массиве переставить местами значения элементов, стоящих на четных местах со значениями элементов, стоящими на нечетных местах (т.е. 1 и 2, 3 и 4 и т.д.) 20 баллов
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