Создать программу: В заданном одномерном массиве переставить местами значения элементов, стоящих на четных местах со значениями элементов, стоящими на нечетных местах (т.е. 1 и 2, 3 и 4 и т.д.) 20 баллов

Информатика

Создать программу: В заданном одномерном массиве переставить местами значения элементов, стоящих на четных местах со значениями элементов, стоящими на нечетных местах (т.е. 1 и 2, 3 и 4 и т.д.) 20 баллов

Автор: Гость