Создать сочинение 5-6 предложений Название "На уроке" С фразилогизмами набрать в рот воды повесить нос бить баклуши держать язык за зубами хлопоть ушами ловить ворон Зарание Спасибо!!!
Русский язык
Создать сочинение 5-6 предложений Название "На уроке" С фразилогизмами набрать в рот воды повесить нос бить баклуши держать язык за зубами хлопоть ушами ловить ворон Зарание Спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
На уроке русского языка весь класс ловил ворон. Учительница спросила Васю, но он в это время хлопал ушами и не слышал вопроса. Алина стала ему подсказывать, но Валентина Петровна приказала ей держать язык за зубами. Педагог поставила Васе двойку, и он повесил нос.Она написала ему в дневнике: "Весь урок бил баклуши!"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выдели окончания у существительных с предлогом. Ходит по двору петушок: на голов?? красный гребешок, под носом красная бородка. Нос у Пети долото...
Обществознание
Как вы понимаете утверждение "незнание законов не освобождает от ответственности"? справедливо ли это по вашему мнению
Литература
Почему в сцене бала герой воспринимает все с "восторженным умилением".(произведен??е Л.Н.Толстого "после бала").