Создать сочинение 5-6 предложений Название "На уроке" С фразилогизмами набрать в рот воды повесить нос бить баклуши держать язык за зубами хлопоть ушами ловить ворон Зарание Спасибо!!!

Гость: Гость:

На уроке русского языка весь класс ловил ворон. Учительница спросила Васю, но он в это время хлопал ушами и не слышал вопроса. Алина стала ему подсказывать, но Валентина Петровна приказала ей держать язык за зубами. Педагог поставила Васе двойку, и он повесил нос.Она написала ему в дневнике: "Весь урок бил баклуши!"