Создатель государства,царь Кир,захватил Мидию,Лидию и Вавилонию и создал обшерне??шую державу. так ли это?

История

Создатель государства,царь Кир,захватил Мидию,Лидию и Вавилонию и создал обшерне??шую державу. так ли это?

Автор: Гость