Создать предложение со словам леденец,кафе

Создать предложение со словам леденец,кафе

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) Мальчик не успел заплакать, как ему сразу дали леденец 2) На Арбате мы были в небольшом уютном кафе
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