Сөздерге өздік етістің тиісті жұрнақтарын жалғап, cөйлем құрап жазыңдар Ки, жу, о??а, тазала, сүрт, бу

Қазақ тiлi
Сөздерге өздік етістің тиісті жұрнақтарын жалғап, cөйлем құрап жазыңдар Ки, жу, о??а, тазала, сүрт, бу
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Автор: Гость
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Гость:
Киін жуын тазалан суртин оран   буын
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