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Созвездие гороскопа скорпион
Созвездие гороскопа скорпион
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скорпион очень тяжелый знак он любит одиночество и никогда не ищет а если ищет до единственно друга только попробует кто то его обидеть ни кто не остоновиться
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