спільнокореневі слова до слова море

спільнокореневі слова до слова море

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Море-морський,заморський,приморський,моряк, моряцький, мореплавець, морехідний, мореплавство, мореплавець.
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