. Спартанское государство (укажите несколько позиций) 1) образовалось в результате соглашения с местным населением 2) возникло в результате насильственного подчинения местного населения 3) управлялось советом старейшин, Народны...

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. Спартанское государство (укажите несколько позиций) 1) образовалось в результате соглашения с местным населением 2) возникло в результате насильственного подчинения местного населения 3) управлялось советом старейшин, Народным собранием и двумя царями 4) имело боеспособное войско, состоявшее из илотов 5) поощряло спартанцев заниматься торговлей и ремеслом

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