. Спартанское государство (укажите несколько позиций) 1) образовалось в результате соглашения с местным населением 2) возникло в результате насильственного подчинения местного населения 3) управлялось советом старейшин, Народны...
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. Спартанское государство (укажите несколько позиций) 1) образовалось в результате соглашения с местным населением 2) возникло в результате насильственного подчинения местного населения 3) управлялось советом старейшин, Народным собранием и двумя царями 4) имело боеспособное войско, состоявшее из илотов 5) поощряло спартанцев заниматься торговлей и ремеслом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) у них были войска состоящее из илотов
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