Спасайте!!:) общее решение ДУ 1.y''-6y'+10y=51e^-x 2.y''-2y'=(4x+4)e^2x Частное решение ДУ 3. y''=1/(1+x^2), x0=1, y(x0) =0, y'(x0)=0

Гость: Гость:

1) Составляем характеристическое ур-е к однородной части ('y''- 6y'+10=0) данного уравнения^ л² - 6л +10 = 0 D =36 -40 = -4; √D=+-2i л1 =( 6-2i)/2=3-i; л2=(6+2i)/2 =3+i (cопряжённые комплексные корни) Общее решение: y=e^(3x) *(C1*соsx+С2*sinx) Частное решение ищем в виде: yh = Ae^( - x) yh' = - Ae^(-x) - первая производная yh'' = Ae^(-x) - вторая Подставляем yh и полученные производные в неоднородное уравнение: Ae^-x +6Ae^-x +10Ae^-x =51e^x 17*A*e^-x = 51e^x A=3 Частное решение: yh = 3e^-x Общее решение: у = e^(3x)(C1*cosx +C2*sinx) + 3e^-x 2) y'' - 2y' = 0 л²-2л =0 л1= 0 л2 =2 у = С1 +С2*e^(2x) Частное решение ищем: yh = Axe^x+Be^x ( Правая часть исходного уравнения = 4x*e^x + 4e^x ) yh'=Ae^x+Axe^x+Be^x yh'' = Ae^x+Ae^x+Axe^x +Be^x Подставляем в исходное ур: A+A+Ax+B -2A-2Ax-2B = 4xe^x+4e^x A-2A=4 A=-4 B-2B=4 B =-4 частное решение: -4xe^x -4e^x Общее решение: С1+С2*e^(2x) -4exe^x - 4e^x 3)y'' =1/(1+x²) y' =∫1/(1+x²) = arctgx+c (y'(1) =0 ; pi/4 +C1=0;C1=-pi/4);(arctg1=pi/4) y'= arctgx-pi/4 y= xarctgx-(1/2)*ln(1+x²) -pi/4 *x+C2 0=1*pi/4 - 1/2 ln2 -pi/4 +C2; C2= ln√2 y=xarctgx-1/2*ln(1+x²) -pi/4 *x+ln√2 (Сомневаюсь насчёт №3, может быть модераторы подскажут)