СПАСАЙТЕ запишите формулы :сульфата цинка,фосфата кальция,хлорида калия,цитрата меди (2).поставьте валентность над атомами металлов и кислотными остатками в формулах солей
Химия
СПАСАЙТЕ запишите формулы :сульфата цинка,фосфата кальция,хлорида калия,цитрата меди (2).поставьте валентность над атомами металлов и кислотными остатками в формулах солей
Ответ(ы):
Гость:
Zn(+2)SO4(-2), Ca(+2)3(PO4)2(-3), K(+1)Cl(-1), Cu(+2)(NO3)2(-1)
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