СПАСАЙТЕ запишите формулы :сульфата цинка,фосфата кальция,хлорида калия,цитрата меди (2).поставьте валентность над атомами металлов и кислотными остатками в формулах солей

Химия

СПАСАЙТЕ запишите формулы :сульфата цинка,фосфата кальция,хлорида калия,цитрата меди (2).поставьте валентность над атомами металлов и кислотными остатками в формулах солей

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