СПАСАЙТЕЕЕЕ Определите , какое количество вещества уксусной кислоты будет соответствовать по массе 1 моль иодида натрия. C2H4O2 и NaI

Химия

СПАСАЙТЕЕЕЕ Определите , какое количество вещества уксусной кислоты будет соответствовать по массе 1 моль иодида натрия. C2H4O2 и NaI

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