СПАСАЙТЕЕЕЕ Определите , какое количество вещества уксусной кислоты будет соответствовать по массе 1 моль иодида натрия. C2H4O2 и NaI
Химия
СПАСАЙТЕЕЕЕ Определите , какое количество вещества уксусной кислоты будет соответствовать по массе 1 моль иодида натрия. C2H4O2 и NaI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaI) = M * n = 1 моль * 150 г/моль = 150 г m(CH3COOH) = m(NaI) = 150 г n(CH3COOH) = m/M = 150 г : 60 г/моль = 2,5 моль
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