СПАСИТЕ! ПОМОГИТЕ,ЛЮДИДОБРЫЕ!!1 Некоторый углеводород содержит 12,19% водорода по массе. Известно, что молекула этого углеводорода содержит один четве ртичный атом углерода. Установлено, что этот углеводород может вза...

СПАСИТЕ! ПОМОГИТЕ,ЛЮДИДОБРЫЕ!!1 Некоторый углеводород содержит 12,19% водорода по массе. Известно, что молекула этого углеводорода содержит один четве ртичный атом углерода. Установлено, что этот углеводород может взаимодействовать с аммиачным раствором оксида серебра (I) с образованием бурого осадка.