СПАСИТЕ УМОЛЯЮ !!! РАДИ БОГА ПОМОГИТЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ РЕШИТЬ ПРИМЕР : Определить ??гловой коэффициент К и число b для примера 5х -у +3 = 0

Математика

СПАСИТЕ УМОЛЯЮ !!! РАДИ БОГА ПОМОГИТЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ РЕШИТЬ ПРИМЕР : Определить ??гловой коэффициент К и число b для примера 5х -у +3 = 0

Автор: Гость