СПАСИТЕ УМОЛЯЮ !!! РАДИ БОГА ПОМОГИТЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ РЕШИТЬ ПРИМЕР : Определить ??гловой коэффициент К и число b для примера 5х -у +3 = 0

Математика
СПАСИТЕ УМОЛЯЮ !!! РАДИ БОГА ПОМОГИТЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЙ РЕШИТЬ ПРИМЕР : Определить ??гловой коэффициент К и число b для примера 5х -у +3 = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий вид ппямой у=kx+b наша прямая у=5х+3 b=3 k=5
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