СПАСИТЕ!!!! В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 основанием служит ромб со стороной, р??вной √6, ∠ADC= 135°. Через сторону DC и вершину А1 проведена плоскость под углом 60° к плоскости основания. Найдите площадь сечения.
Геометрия
СПАСИТЕ!!!! В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 основанием служит ромб со стороной, р??вной √6, ∠ADC= 135°. Через сторону DC и вершину А1 проведена плоскость под углом 60° к плоскости основания. Найдите площадь сечения.
Ответ(ы):
Гость:
Из тр AHD ,след катеты корень из 3 Из тр HH1D HD= корень из 3 HH1=3
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