Спешите.Выполните разбор второго предложения по члена предложения и частям речи. Ситец - это хлопчатобумажная ткань.

Русский язык

Спешите.Выполните разбор второго предложения по члена предложения и частям речи. Ситец - это хлопчатобумажная ткань.

Автор: Гость