Спешите.Выполните разбор второго предложения по члена предложения и частям речи. Ситец - это хлопчатобумажная ткань.

Русский язык
Спешите.Выполните разбор второго предложения по члена предложения и частям речи. Ситец - это хлопчатобумажная ткань.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ситец(сущ.,сказуемое) - это хлопчатобумажная(прил.,подлежащее) ткань(сущ.).
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