: списать и подчеркнуть главные члены предложения (подлежащее и сказуемое).Ребята быстро идут по длинной аллее. На земле грелась рыжая кошка с зелёными глазами. Из канавы слышалось громкое кваканье лягушек. У Даши на окошке рас...
Русский язык
: списать и подчеркнуть главные члены предложения (подлежащее и сказуемое).Ребята быстро идут по длинной аллее. На земле грелась рыжая кошка с зелёными глазами. Из канавы слышалось громкое кваканье лягушек. У Даши на окошке растёт зелёный кактус. Мой брат катается на велосипеде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята - подлежащее идут - сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир