: списать и подчеркнуть главные члены предложения (подлежащее и сказуемое).Ребята быстро идут по длинной аллее. На земле грелась рыжая кошка с зелёными глазами. Из канавы слышалось громкое кваканье лягушек. У Даши на окошке рас...

Русский язык
: списать и подчеркнуть главные члены предложения (подлежащее и сказуемое).Ребята быстро идут по длинной аллее. На земле грелась рыжая кошка с зелёными глазами. Из канавы слышалось громкое кваканье лягушек. У Даши на окошке растёт зелёный кактус. Мой брат катается на велосипеде.
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Гость:
Ребята - подлежащее идут - сказуемое
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