Списать слова,раскрыть скобки,рядом записать проверочное слово(где это возможно) Лю(д,т)ський,фу(д,т)больний,боро(д,т)ьба),бере(г,х)ти,ски(б,п)ка,ва(ж,ш)ко,ни(з,с)ько,ні(г,х)тик,бри(з,с)ки,кі(х,г)ті,при(з,с)ьба,моло(д,т)ьба,сте...
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Списать слова,раскрыть скобки,рядом записать проверочное слово(где это возможно) Лю(д,т)ський,фу(д,т)больний,боро(д,т)ьба),бере(г,х)ти,ски(б,п)ка,ва(ж,ш)ко,ни(з,с)ько,ні(г,х)тик,бри(з,с)ки,кі(х,г)ті,при(з,с)ьба,моло(д,т)ьба,сте(ж,ш)ка,у ді(ж,з)ці,дьо(г,х)тьовий,во(к,г)зал,баске(т,д)бол,у ло(ж,з)ці СПАСИБО!!!!(НА УКРАИНСКОМ!)
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