Списать, вставить пропущенные буквы. выделенные слова разбери по составу Березка Чуть СО. .НЦЕ пригрело откосы И стало в л. .су пот. .плей БЕРЕ. .КА з. .леные косы Ра звесила с тонких ве. .вей Вся в белое плать...

Списать, вставить пропущенные буквы. выделенные слова разбери по составу Березка Чуть СО. .НЦЕ пригрело откосы И стало в л. .су пот. .плей БЕРЕ. .КА з. .леные косы Ра звесила с тонких ве. .вей Вся в белое платье одета В сере. .ках, в л. .стве кружевной Встреч. .ет горячее лето Она на ОПУШКЕ л. .сной Наря. . ее лег. .кий ч. .десен Нет дер. .ва сер. .цу милей И столько задумчивых песен П. .ется в народе о ней