Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга, л..ша..ка, с..жают, п...хучи й, ры..ка, тра..ка, шка..., с..ел, трол.....
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Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга, л..ша..ка, с..жают, п...хучи й, ры..ка, тра..ка, шка..., с..ел, трол...ейбус, Ал...а, ч...твер.., сер..це, (по)вр..дил, (за)горой, в..ехал
Ответ(ы):
Гость:
ГДЕ ПРОПУЩЕНА БУКВА-ТАМ И ОРФОГРАММА. соснОвый(сОсны), подарИть(подАрок), очаровАние(очаровАть) , пружина(Ы после Шипящих не пишется) , чАйник(Я после шипящих не пишется) , чёткий(ударение падает всегда на Ё) , вьюга(Разделительный Мягкий знак (Ь)*) , лошАдка (лОшадь, Нет лошаДи), сажАют (посАдит) пахУчий (пАхнет) рыБка (рыБолов) траВка (траВянистый) шкаФ (шкаФы) сЪел (разделительный твёрдый знак (Ъ*) ) троЛЛейбус - (словарное слово) Алла (словарное слово) Четверг (словарное слово)+(можно проверить словом Четверо) сердце (словарное слово) ПОвредил (это приставка) за горой (это предлог) (можно вставить слово - за красивой горой) вЪехал (разделительный твёрдый знак (Ъ)*)
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