Списать,выделить орфограмму,в скобках где нужно написать проверочное слова с..сновый, под..рить, оч...рование, пруж..на, ч..йник, ч..ткий, в..юга, л..ша..ка, с..жают, п...хучи й, ры..ка, тра..ка, шка..., с..ел, трол.....

Гость: Гость:

ГДЕ ПРОПУЩЕНА БУКВА-ТАМ И ОРФОГРАММА. соснОвый(сОсны), подарИть(подАрок), очаровАние(очаровАть) , пружина(Ы после Шипящих не пишется) , чАйник(Я после шипящих не пишется) , чёткий(ударение падает всегда на Ё) , вьюга(Разделительный Мягкий знак (Ь)*) , лошАдка (лОшадь, Нет лошаДи), сажАют (посАдит) пахУчий (пАхнет) рыБка (рыБолов) траВка (траВянистый) шкаФ (шкаФы) сЪел (разделительный твёрдый знак (Ъ*) ) троЛЛейбус - (словарное слово) Алла (словарное слово) Четверг (словарное слово)+(можно проверить словом Четверо) сердце (словарное слово) ПОвредил (это приставка) за горой (это предлог) (можно вставить слово - за красивой горой) вЪехал (разделительный твёрдый знак (Ъ)*)