Спишь. подчеркну слова в которых есть безударный гласных в корне.докажи правильность написания. вот из густых ёлка вышел под берёза заяц и остановился увидя большую поляну не посмел прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей....

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Спишь. подчеркну слова в которых есть безударный гласных в корне.докажи правильность написания. вот из густых ёлка вышел под берёза заяц и остановился увидя большую поляну не посмел прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей. поляны от берёза к берёза вот он остановился прислугался

Автор: Гость