Спишь. подчеркну слова в которых есть безударный гласных в корне.докажи правильность написания. вот из густых ёлка вышел под берёза заяц и остановился увидя большую поляну не посмел прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей....

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Спишь. подчеркну слова в которых есть безударный гласных в корне.докажи правильность написания. вот из густых ёлка вышел под берёза заяц и остановился увидя большую поляну не посмел прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей. поляны от берёза к берёза вот он остановился прислугался
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот из густых ёлок вышел из-под березы заяц и остановился (стать).Увидя большую (больше) поляну (поле), не посмел прямо идти на  ту сторону(сторонка) и пошел(шедший) кругом всей. поляны( поле) от березы к березе вот он остановился (стать) прислушался 
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