Спиши е сч вставляя пропущенные буквы.подберите проверочные слова?Спешил -спешка.колокол,смотрел, п илил,плескал,гонял,глотал,трести,кормил,светил,нести

Разное
Спиши е сч вставляя пропущенные буквы.подберите проверочные слова?Спешил -спешка.колокол,смотрел, п илил,плескал,гонял,глотал,трести,кормил,светил,нести
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Ответ(ы):
Гость:
Спешил спешка колокол колочет смотрел смотр пилил пилит плескал плещется гонял гонка глотал глотка трести треск кормил корм светил свет нести нес
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