Спиши глаголы, которые имеют близкое значение,парами. определи вид каждого глагола. образец: лететь ( н.в.) полететь ( с.в.) Отдать,дарить,закрыть,перевезти,ложится,запереть,мыть,заходить,говорить,обижать,помогать,включить,отда...
Русский язык
Спиши глаголы, которые имеют близкое значение,парами. определи вид каждого глагола. образец: лететь ( н.в.) полететь ( с.в.) Отдать,дарить,закрыть,перевезти,ложится,запереть,мыть,заходить,говорить,обижать,помогать,включить,отдавать,запирать,вымыть,подарить,закрывать,лечь,помочь,обидеть,сказать,перевозить,зайти,включать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовершенный вид совершенный вид лететь полететь отдавать отдать дарить подарить закрывать закрыть перевозить перевезти ложится лечь запирать запереть мыть вымыть заходить зайти говорить сказать обижать обидеть помогать помочь включать включить
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