Спиши глаголы, которые имеют близкое значение,парами. определи вид каждого глагола. образец: лететь ( н.в.) полететь ( с.в.) Отдать,дарить,закрыть,перевезти,ложится,запереть,мыть,заходить,говорить,обижать,помогать,включить,отда...

Русский язык
Спиши глаголы, которые имеют близкое значение,парами. определи вид каждого глагола. образец: лететь ( н.в.) полететь ( с.в.) Отдать,дарить,закрыть,перевезти,ложится,запереть,мыть,заходить,говорить,обижать,помогать,включить,отдавать,запирать,вымыть,подарить,закрывать,лечь,помочь,обидеть,сказать,перевозить,зайти,включать.
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Автор: Гость
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Гость:
Несовершенный вид    совершенный вид лететь                            полететь отдавать                        отдать дарить                           подарить закрывать                     закрыть перевозить                   перевезти ложится                        лечь запирать                       запереть мыть                             вымыть заходить                       зайти говорить                       сказать обижать                       обидеть помогать                      помочь включать                     включить
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