Спиши.Какие звуки в словах одинаковые? Подчеркни буквы, которые обозначают эти зв??ки: фикус, фокус, кактус, парус, соус, градус.
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Спиши.Какие звуки в словах одинаковые? Подчеркни буквы, которые обозначают эти зв??ки: фикус, фокус, кактус, парус, соус, градус.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звуки: "ф" , "к" , "с" , "а" , "у" , "р".
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