Спиши ключевые слова текста,вставляя буквы: Дядя Федор спрашивает кота: -А кто тебя говорить научил? -Да так. Где слово запомнишь,где два.А потом,я у профессора одного жил,к оторый язык зверей изучал.Вот и выучился.Се...

Спиши ключевые слова текста,вставляя буквы: Дядя Федор спрашивает кота: -А кто тебя говорить научил? -Да так. Где слово запомнишь,где два.А потом,я у профессора одного жил,к оторый язык зверей изучал.Вот и выучился.Сейчас без языка нельзя.Пропадешь сразу,или из тебя шапку сделают,или воротник,или просто коврик для ног,-вежливо обьяснил кот