Спиши.Найди и подчеркни главные члены предложения. Уж травка свестит с кочек тал??х, Плаксивый чибис прокричал, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром провал

Русский язык

Спиши.Найди и подчеркни главные члены предложения. Уж травка свестит с кочек тал??х, Плаксивый чибис прокричал, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром провал

Автор: Гость