Спиши.Найди и подчеркни главные члены предложения. Уж травка свестит с кочек тал??х, Плаксивый чибис прокричал, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром провал
Русский язык
Спиши.Найди и подчеркни главные члены предложения. Уж травка свестит с кочек тал??х, Плаксивый чибис прокричал, Цепь снеговую туч отсталых Сегодня первый гром провал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Травка свестит, чибис прокричал, гром прорвал.
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