Спиши.Объясни правописание НЕ с прилагательными. С гор сбегает совсем (не) широкий ручей .Мы пошли вовсе (не)ближней тропой ,а самой дальней.Это была отнюдт (не)высокая скалистая гора.К полночи показались огоньки (не)большой д...

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Спиши.Объясни правописание НЕ с прилагательными. С гор сбегает совсем (не) широкий ручей .Мы пошли вовсе (не)ближней тропой ,а самой дальней.Это была отнюдт (не)высокая скалистая гора.К полночи показались огоньки (не)большой деревеньки.Ближние горы стали туманными,(не)ясными.Иволги очень не любят (не)спокойную погоду.Мы перешли через (не)глубокий овраг.Сквозь голые ветки берез белело (не)подвижное небо.

Автор: Гость