Спиши,определи падеж существительных. Медведь пробирается через кусты.Школа находится возле леса.В полях работают комбайны.
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Спиши,определи падеж существительных. Медведь пробирается через кусты.Школа находится возле леса.В полях работают комбайны.
Ответ(ы) на вопрос:
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Медведь - И.п. Кусты - В.п. Школа - И.п. Леса - Р.п. В полях - П.п. Комбайны - И.п.
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