Спиши,определи падеж существительных. Медведь пробирается через кусты.Школа находится возле леса.В полях работают комбайны.

Русский язык
Спиши,определи падеж существительных. Медведь пробирается через кусты.Школа находится возле леса.В полях работают комбайны.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь - И.п. Кусты - В.п. Школа - И.п. Леса - Р.п. В полях - П.п. Комбайны - И.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нечетное число которое меньше 50, раздилили на 7 и получили в остатке 2.какое число разделили на 7?Запиши все возможные чила.
Ответить
Русский язык
Подбери синонимы к неологизмам валюта фирма вирус
Ответить
Английский язык
Помогите!вставьте необходимые предлоги 1.Great Britain is situated … the British Isles. 2.The United Kingdom is inhabited … the English, the Scot...
Ответить
Алгебра
(x-17)^3=-8 (корень17-корень7)(корень17+корень7) Решите плииззз
Ответить
Математика
Помогите номер 100 пожалуйста
Ответить