Спиши. Определи падеж у имен прилагательных. Выдели окончания. В теплом летнем воздухе слышатся громкие, звонкие голоса здешних певчих птиц. Вы проходите по звенящему , поющему лесу, как по гигантскому концертному залу. Даже ср...
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Спиши. Определи падеж у имен прилагательных. Выдели окончания. В теплом летнем воздухе слышатся громкие, звонкие голоса здешних певчих птиц. Вы проходите по звенящему , поющему лесу, как по гигантскому концертному залу. Даже среди высокой жгучей крапивы и сердитого колючего шиповника мелькают маленькие головки и хвостики сереньких пташек. А вон строгий дятел с могучим крепким клювом долбит старое высохшее дерево. Его стук не спутаешь с просими птичьими голосами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В теплом летнем (Предложный падеж). громкие,звонкие ( именительный падеж). здешних,певчих (винительный падеж). звенящему, поющему (творительный падеж). гигантскому концертному(дательный) высокой жгучей (родительный падеж) сердитого колючего (родительный падеж) меленькие ( именительный падеж) сереньких(винительный падеж) строгий(именительный падеж) могучим,крепким ( творительный падеж) старое высохшее(винительный падеж) прос..... птичьими (творительный). а окончания думаю ты сам определишь)
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