Спиши. Определи падеж у имен прилагательных. Выдели окончания. В теплом летнем воздухе слышатся громкие, звонкие голоса здешних певчих птиц. Вы проходите по звенящему , поющему лесу, как по гигантскому концертному залу. Даже ср...

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Спиши. Определи падеж у имен прилагательных. Выдели окончания. В теплом летнем воздухе слышатся громкие, звонкие голоса здешних певчих птиц. Вы проходите по звенящему , поющему лесу, как по гигантскому концертному залу. Даже среди высокой жгучей крапивы и сердитого колючего шиповника мелькают маленькие головки и хвостики сереньких пташек. А вон строгий дятел с могучим крепким клювом долбит старое высохшее дерево. Его стук не спутаешь с просими птичьими голосами.

Автор: Гость