Спиши. подчеркни буквы обозначающие безударные гласные :альбом арбуз барабан бил??т газета город железо конец канава карман концерт корабль лебедь ладонь облако

Гость: Гость:

Которая большая буква, ту и надо подчеркивать: Арбуз, Альбом, бАрАбан, бИлет, гАзетА, горОд, жЕлезО, кОнец, кАнавА, кАрман, кОнцерт, кОрабль, лебЕдь, лАдонь, облАкО... Безударная гласная это гласная на которую не падает ударение.