Спиши. подчеркни буквы обозначающие безударные гласные :альбом арбуз барабан бил??т газета город железо конец канава карман концерт корабль лебедь ладонь облако
Русский язык
Спиши. подчеркни буквы обозначающие безударные гласные :альбом арбуз барабан бил??т газета город железо конец канава карман концерт корабль лебедь ладонь облако
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Которая большая буква, ту и надо подчеркивать: Арбуз, Альбом, бАрАбан, бИлет, гАзетА, горОд, жЕлезО, кОнец, кАнавА, кАрман, кОнцерт, кОрабль, лебЕдь, лАдонь, облАкО... Безударная гласная это гласная на которую не падает ударение.
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