Спиши погодка! (Погода ) Мы едем на ло...ке вни.. по реке. Приезжаем на остро.. .Там растут молодые ду..ки. Кругом зеленеет тра..ка. По у..кой дорожке идём на другую сторону о стро..ка. Там собираем гри..ки и ягод..ки. Вечером возвращаемся домой. ОЗАГЛАВЬ ТЕКСТ