Спиши пословицы вставляя пропущенные буквы в каких ситуациях можно их использовать Какие обращения при этом уместны Запиши пословицы с обращениями. Человек без Родины что соловей без песни Родина мать Умей за неё постоять Родин...

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Спиши пословицы вставляя пропущенные буквы в каких ситуациях можно их использовать Какие обращения при этом уместны Запиши пословицы с обращениями. Человек без Родины что соловей без песни Родина мать Умей за неё постоять Родина краше солнца Дороже золота и в конце написаны слова обоащения дорогие друзья сынок ребята

Автор: Гость