Спиши пословицы вставляя пропущенные буквы в каких ситуациях можно их использовать Какие обращения при этом уместны Запиши пословицы с обращениями. Человек без Родины что соловей без песни Родина мать Умей за неё постоять Родин...
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Спиши пословицы вставляя пропущенные буквы в каких ситуациях можно их использовать Какие обращения при этом уместны Запиши пословицы с обращениями. Человек без Родины что соловей без песни Родина мать Умей за неё постоять Родина краше солнца Дороже золота и в конце написаны слова обоащения дорогие друзья сынок ребята
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребята,человек без родины-что соловей без песни. Сынок,родина-мать,умей за неё постоять. Родина краше солнца,дороже золота. они уместны в том случае,когда ты говоришь про патриотизм,когда ты-патриот своей страны.
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