Спиши продолжение осенней зарисовки. Вся цветная фл..тилия движется в одну сторон?? . Но что за бел..я лодочка в..дна за цветным флотом ? Да это плывет бел..е пёрышко ! Выпиши словосочетание с именами прилагательными. Обознач...

Русский язык
Спиши продолжение осенней зарисовки. Вся цветная фл..тилия движется в одну сторон?? . Но что за бел..я лодочка в..дна за цветным флотом ? Да это плывет бел..е пёрышко ! Выпиши словосочетание с именами прилагательными. Обозначь главные и зависимые слова, рядом укажи то , в чём они согласуются : число,род, падеж. С какого слова начнешь с какого слова начнешь определять эти признаки ? Найди однокоренные слова и изменения слов . В одних выдели корень , а в других окончание . Обозначь первый звук в первом слове.
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Гость:
Флотилия      белая     видна
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